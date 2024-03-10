اعتقال 33 شخصا شمال غرب تركيا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اليوم /الأحد/ إلقاء القبض على 33 شخصا في محافظة "سكاريا" شمال غرب البلاد ؛ وذلك للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال يرلي كايا - حسبما نقلت قناة "إيه نيوز" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم اعتقال المشتبه بهم في عمليات متزامنة في محافظة "سكاريا" والتي استهدفت عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

وأضاف وزيرالداخلية التركي: "أن المشتبه بهم متورطون في التحضير لعمليات قبل الانتخابات المحلية والبحث عن مجندين وأفراد لمناطق النزاع، وتقديم الدعم المالي للتنظيم كجزء من تمويل الإرهاب والانخراط في أنشطة مثل بناء مسجد ومدرسة بشكل غير قانوني"..مشيرا إلى أنه تم خلال هذه العمليات مصادرة أربعة مسدسات غير مرخصة وبندقيتين غير مرخصتين وكمية كبيرة من العملات الأجنبية بالإضافة إلى العديد من المطبوعات والوثائق المحظورة.

يشار إلى أنه في عام 2013، أصبحت تركيا واحدة من أولى الدول التي أعلنت تنظيم "داعش" منظمة إرهابية.. ومنذ ذلك الحين، تعرضت البلاد لهجمات من قبل الجماعة الإرهابية عدة مرات حيث قتل أكثر من 300 شخص وأصيب مئات آخرون في ما لا يقل عن 10 تفجيرات انتحارية وسبع هجمات بالقنابل وأربع هجمات مسلحة.