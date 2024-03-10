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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يريد إنهاء دور وكالة الأونروا في غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل حربه على الشعب الفلسطيني بكل ما تعنيه الكلمة بجميع المسارات، موضحا أنه ليس فقط في مسار القتل والاستهداف للميدانين، ولكن الاحتلال يعمل على طمس التاريخ ويحاول تغيير الواقع منذ عام 1948.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية الأونروا هي قضية كبيرة منذ زمن بعيد، حيث أن الاحتلال يحاول الالتفات على هذه القضية في محاولة لطمس الحقيقة التي تشمل الجريمة التي ارتكبها الاحتلال عام 1948 من خلال تهجير أكثر من مليون فلسطيني، وأصبح عددهم في دول العالم اليوم أكثر من 6.5 مليون فلسطيني لاجئ.

وأوضح الحرازين، أن الاحتلال يريد التخلص من القضية لهذا السبب، موضحا أن آليات التخلص تأتي من خلال إنهاء دور وكالة الأونروا التي أنشئت برقم 302 لعام 1949.

الاحتلال الإسرائيلي الأونروا وكالة الأونروا