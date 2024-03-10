إصابة شخصين في حريق سيارة بالحوامدية

أصيب شخصين بحروق جراء اندلاع النيران داخل سيارة تابعة لاحدي الشركات بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة تابعة لاحدي الشركات بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة شخصين جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.