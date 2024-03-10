أبو الغيط: استعداد الجامعة العربية لتقديم أي مساعدة للأطراف السودانية من أجل حل الأزمة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال لقائه رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك ضرورة وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان.

وشدد أبو الغيط على استعداد الجامعة العربية الكامل لتقديم أي مساعدة للأطراف السودانية من أجل حل الأزمة، كما شدد على أهمية مرافقة الدولة السودانية في أي مبادرة من شأنها الوصول إلى الحل.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط استمع إلى عرض وافٍ قدمه الدكتور حمدوك حول تحركات وعمل التنسيقية لمحاولة وقف إطلاق النار بشكل سريع والوصول لعملية سياسية من خلال حوار سوداني جامع يشمل كافة الأطراف لإنقاذ الدولة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني والحفاظ علي الدولة ومكتسباتها الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور حمدوك قدم الشكر للسيد الأمين العام على المبادرة التي قام بها من خلال النداء الذي أطلقه يوم 5 الجاري للأطراف السودانية لعمل هدنة خلال شهر رمضان الكريم، متمنياً أن يقوم الطرفان بالبناء عليها للوصول إلى حل سياسي.