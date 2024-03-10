"القومي للإعاقة" يشارك في مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ومناقشات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الخاصة بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والمحال لها من مجلس الشيوخ، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة، و الشئون الدستورية والتشريعية.

جاءت مشاركة المجلس ضمن الأدوار الأساسية له فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيلا لمهامه والتي منها الإشراف على مشاريع القوانين التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تفعيلها.

وتأتي مشاركة المجلس أيضاً في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من خلال ممثل المجلس المستشار عمرو جاب الله ، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لإبداء الرأي فيه ومشاركة النقاش حول التعديلات المطروحة ومواد المشروع .

من جانبها أكدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية صدور مثل هذا القانون الذي يساعد على ضمان حياة كريمة للفئات والأسر التي بحاجة إلى مساعدة، ويدخل في دائرتها الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن مشروع القانون المعروض يأتي تزامنا مع الظروف الاقتصادية الراهنة وجهود الحكومة لاحتوائها، كذلك يساهم القانون في توحيد برامج الدعم النقدي للفئات المستهدفة في منظومة واحدة.