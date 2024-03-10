ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة شخصين للجنايات في ترويج الهيروين وحيازة سلاح أبيض بالمرج

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة المرج، إحالة شخصين  للجنايات لترويج مخدر الهيروين وحيازة  سلاح أبيض مطواه بمنطقة المرج .

وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات بقيام شخصين بحيازة المواد المخدرة بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين وضبط بحيازته ٥ لفافات من الهيروين المخدر و٥٠٠ جرام من الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بترويج المواد المخدرة على عملائهم بهدف التربح من تجارتهم الغير المشروعة وسلاح أبيض بهدف الدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

المواد المخدرة القانونيه اللازمة الدفاع عن النفس امن القاهرة بحيازة المواد المخدرة بترويج المواد المخدرة الهيروين المخدر