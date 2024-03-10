إحالة شخصين للجنايات في ترويج الهيروين وحيازة سلاح أبيض بالمرج

قررت نيابة المرج، إحالة شخصين للجنايات لترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة المرج .

وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات بقيام شخصين بحيازة المواد المخدرة بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين وضبط بحيازته ٥ لفافات من الهيروين المخدر و٥٠٠ جرام من الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بترويج المواد المخدرة على عملائهم بهدف التربح من تجارتهم الغير المشروعة وسلاح أبيض بهدف الدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

