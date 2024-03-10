8 مجازر بقطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا خلال الـ24 الماضية

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت أن "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الأحد أن 8 أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت «وكالة أنباء العالم العربي» نقلاً عن الإذاعة الفلسطينية، أن عشرات أصيبوا أيضاً في القصف الذي استهدف خيام النازحين بمنطقة المواصي، شمال غربي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وأفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية» في وقت سابق اليوم، بسقوط عشرات القتلى والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي عنيف براً وجواً، على أنحاء متفرقة من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

