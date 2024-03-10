اطلاق طائرة إيرباص كهربائية عديمة الانبعاثات قليلة الضوضاء

استغرقت إيرباص قرابة الخمس أعوام لاصدار طائرة كهربائية عديمة الانبعاثات مع مستويات ضوضاء أثناء الطيران أقل من مجفف الشعر، مما يساهم ذلك بشكل فعال في تقليل الضوضاء مستقبلا عند الطيران فوق المدن المكتظة بالسكان.

وبحسب موقع العربية، كشفت إيرباص عن CityAirbus NextGen في افتتاح مركز اختبار CityAirbus الجديد المخصص لاختبار أنظمة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في ألمانيا، ومن المقرر أن ينفذ النموذج الأولي رحلته الأولى هذا العام.

ويعد النموذج الأولي CityAirbus NextGen بمنزلة مركبة كهربائية مصممة لمجموعة متنوعة من الرحلات في المدن الكبرى، ويشمل ذلك نقل الركاب والخدمات الطبية والسياحة البيئية.

وتزن الطائرة 2 طن ويبلغ طول جناحيها نحو 12 مترًا، ولها ذيل على شكل حرف V، وأجنحة ثابتة، ونظام دفع كهربائي موزع مع 16 وحدة طاقة كهربائية وثماني مراوح كهربائية، لذا فإنها ليست طائرة صغيرة.

ووعدت إيرباص عندما قدمت تصميم NextGen في عام 2021 بأن تحافظ هذه المزايا على مستويات ضوضاء أقل من 65 ديسيبل أثناء التحليق وأقل من 70 ديسيبل أثناء الهبوط.

جدير بالذكر أن، إيرباص واحدة من بين العديد من الشركات التي تعمل على مستقبل الطيران الكهربائي، ويشمل ذلك شركة Beta مع CX300، وهي طائرة يبلغ طول جناحيها نحو 15 مترًا.