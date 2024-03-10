رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسى بحلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق العاشر من مارس 2024، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم الدكتور مصطفى النجار بخالص التهنئة إلى نواب رئيس الجامعة، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والأمان، وأن تتبوء المكانة العريقة التي تستحقها وشعبها بين شعوب العالم أجمع، بفضل القيادة الرشيدة للـرئيس عبد الفتاح السيسي.