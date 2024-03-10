الإحصاء: ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 38.4% خلال فبراير 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم، الاحد، معدل التضخم الشهري لشهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير 2024، حيث سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (38.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (36.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (50.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (35.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.0%).



كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (25.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.0%)، مجموعة خدمات المستـشفيات بنسبة (26.9%).

و سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.0%).

واوضح الجهاز انه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

و سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (47.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (33.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (40.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (75.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.8%).



بينما سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

اما قسم المطاعم والفنادق فسجل ارتفاعاً قدره (41.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (41.7%)، مجموعــة خدمــات الفنادق بنســبة (24.7%).

و سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (27.8%) بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسـبة (50.9%)، مجموعة خدمـات أخــرى غير مصـنفة في مكان أخر بنـسبة (16.3%).