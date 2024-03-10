مقتل وفقدان 20 شخصا جراء الفيضانات في إندونيسيا

أعلن مسئولون إندونيسيون أمس السبت، أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما اعتبر عشرة آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة "سومطرة".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسئول بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا قوله "إن 46 ألف شخص فروا من منازلهم إلى أحد أماكن الإيواء الحكومية المؤقت بعدما دفنت الفيضانات والانهيارات الأرضية 14 منزلا بينما غمرت المياه 20 ألف منزل حتى الأسطح.. مشيرا إلى أن جهود الإغاثة تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي والطرق المغلقة بسبب الطين الكثيف والحطام.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بشكل متكرر في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مناطق جبلية أو بالقرب من السهول الفيضية.