محمد صلاح يبلغ وزير الرياضة بموقف ليفربول من انضمامه لمعسكر الفراعنة بالإمارات

قبل ساعات من إعلان الجهاز الفني لمنتخب بقيادة حسام حسن الإعلان عن قائمة منتخب مصر لخوض معسكر فى دولة الإمارات العربية ابتداءً من 18 مارس الجاري.



أبلغ محمد صلاح محمد صلاح كابتن منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اتصال هاتفي رغبة فريقه ليفربول الإنجليزي بعدم خوض معسكر الفراعنة المقبل فى ظل الحاجة الي فترة استشفاء حتى لو شارك فى مباراة السيتي اليوم.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، اليوم الأحد، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس الذي يشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بدولة الإمارات.

ويعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مؤتمرًا صحفيا في الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر مارس.