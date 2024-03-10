المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يزور دولًا في إفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو سيزور إفريقيا والشرق الأوسط في الفترة من 11 إلى 23 مارس الجاري.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الحرة" الأمريكية، السبت، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن في 27 فبراير الماضي تعيين توم بيرييلو مبعوثا خاصًا للولايات المتحدة إلى السودان.

وقال بلينكن - في بيان -إن "مهمة المبعوث الخاص بيرييلو هي تنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهود واشنطن لإنهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة".