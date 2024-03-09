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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

أمن القاهرة ينقذ مواطنا محتجزا في محمية طبيعية بالمعادي

انقاذ مواطن في المعادي
انقاذ مواطن في المعادي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى، فى استجابة فورية، بإنقاذ أحد الأشخاص عقب تعثره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة  تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتعثر “طالب” حال سيره أعلى سفح جبل بإحدى المحميات بدائرة قسم شرطة المعادى ، أثناء مشاهدته لمارثون سير بتلك المنطقة مما أدى لإحتجازه بمنتصف الجبل على ارتفاع 10 أمتار عن سطح الأرض وعدم قدرته على النزول أو الصعود.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالإشتراك مع قوات من قطاع الأمن المركزى ، وتم إنقاذه وإنزاله دون إصابات.

ومن جانبهم تقدم أهلية الطالب بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.

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