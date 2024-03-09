سكرتير عام البحيرة يناقش إنهاء الأعمال المتبقية بميناء الصيد في رشيد

ترأس اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اجتماعًا بشأن مناقشة إنهاء الأعمال المتبقية بميناء الصيد برشيد، فى إطار جهود المحافظة للوقوف علي الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

واستهل السكرتير العام الإجتماع بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدًا أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة.

وقام خلال الإجتماع المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، باستعراض الموقف التنفيذي للمشروع ونسب التنفيذ للأعمال والمباني الخاصة بالمشروع.

وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلي أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة، هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركة المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلاً عن تحقيق المستهدف منه بإعتباره مشروعاً قوميًا، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال الخاصة بالمشروع.

وحضر الإجتماع، المهندس فايز الجندي، مدير مديرية الإسكان، والمهندس كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق، والمهندس محمد زيد، المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد، ومديري الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والشئون المالية والإدارية والتعاقدات بالمحافظة وممثلي جهاز الإشراف بالمشروع ومسئولى الشركة المنفذة.