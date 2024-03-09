بـ3 أهداف.. تريزيجيه يبدع في فوز طرابزون سبور على فاتح قرة جمرك

أبدع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة، التي فاز بها فريقه طرابزون سبور على فاتح قرة جمرك بخماسية مقابل هدف، والتي جمعت بينهما على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

شارك تريزيجيه في تشكيل طرابزون سبور الأساسي، وخاض المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وأسهم في 3 أهداف من الخماسية.

افتتح ماركوس أمارال التهديف لصالح فاتح قرة جمرك في الدقيقة 14، قبل أن يرد رفاق تريزيجيه بخمسة أهداف متتالية.

أدرك إينيس بردهي التعادل لطرابزون في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، أحرز دافيدي بيراسكي لاعب الفريق الضيف، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.

سجل تريزيجيه هدف فريقه الثالث في الدقيقة 70 من صناعة نيكولاس بيبي، قبل أن يرد الهدية لزميله الإيفواري بصناعته هدف له في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 90+3، صنع نجم المنتخب الوطني هدفًا آخرًا لزميله أوموت بوزوك، لتصبح محصلة محمود حسن تريزيجيه في اللقاء، تسجيله هدف وصناعته هدفين.

بتلك النتيجة، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد فاتح قرة جمرك عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.