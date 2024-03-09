الدوري التركي.. تريزيجيه يقود طرابزون سبور أمام فاتح قرة جمرك

أعلن عبدالله أفجي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فاتح قرة جمرك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

يستضيف فريق طرابزون سبور، اليوم السبت، نظيره فاتح قرة جمرك على ملعب بابارا بارك، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود تريزيجيه، تشكيل طرابزون سبور، إذ يتواجد على رأس هجوم فريقه رفقة إيدين فيسكا ونيكولاس بيبي.

وشارك تريزيجيه في مباراة الجولة الماضية أمام ألانيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا.

ويحتل فريق طرابزون سبور، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي فاتح قرة جمرك في المركز السادس عشر وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فاتح قرة جمرك

حراسة المرمى: محمد طه تبة

خط الدفاع: توماس مونيير - باتيستا ميندي - دينزفيل - المالي.

خط الوسط: أوزديمير - جونيس - بردهي.

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - إيدين فيسكا - نيكوس بيبي.