"الشعبة الهندسية" تنتخب هيئة مكاتبها وممثليها بمجلس نقابة المهندسين

على خلفية نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين التي أجريت الشهر الماضي، أجرت الشعب الهندسية السبع بالنقابة العامة للمهندسين، خلال جلسات إجرائية بحضور وإشراف هيئة مكتب النقابة العامة، اليوم السبت ، انتخاباتها الداخلية على كافة مواقع الشعب "رئيسًا، ووكيلًا، وأمينًا، وأمينًا مساعدًا"، بالإضافة لانتخاب ثلاثة أعضاء فوق السن وعضوين تحت السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى للنقابة، لشعب: الهندسة المدنية ، والكهربائية ، والمعمارية ، والميكانيكية، وانتخاب عضو فوق السن وعضو تحت السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى للنقابة، لشعب: الهندسة الكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات، وصناعة الغزل والمنسوجات.

أجريت الانتخابات بشفافية تامة، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور هشام سعودي، و الدكتور أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود حامد عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشارى محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.

في كلمته قبيل إجراء انتخابات مجالس الشعب الهندسية أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أن الشعب الهندسية هي أساس المهنة فهي بنص قانون النقابة: أساس تنظيم وتطوير المهنة والدفاع عنها.

وقال: "الشعبة هي التي تعطى الضوء الأخضر لاختيار استشاريي المهنة، ولا يمكن ولا يصح أن يتم اختيار استشاري غير موثوق في قدراته، فالاستشاري هو شرف مهنة الهندسة، واختيار الاستشاري يقع على عاتق الشعبة وهو أمر بالغ الأهمية".

ودعا نقيب المهندسين أعضاء مجالس الشعب الهندسية أن ينأوا بأنفسهم عن التقدم لنيل درجة الاستشاري طوال فترة وجودهم في مجلس الشعبة، وقال: " تقدم الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعبة لنيل درجة الاستشاري موضوع حساس للغاية، ويجب وضع ضوابط صارمة وشفافة ودقيقة في حالة تقدم أحد المنتخبين للحصول على درجة استشاري، فلا يصح أن تحصل هياكل الشعبة على درجة الاستشاري خلال فترة توليها مسئولية الشعبة، وعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن ذلك حتى لو وقع الضرر عليهم لأن حماية المهنة وسمعة النقابة أهم من أي شيء آخر".



في نهاية كلمته شدد نقيب المهندسين على أن التواصل سيستمر بين هيئة مكتب النقابة وجميع مجالس الشعب .. وقال: "من الضروري أن تكون مجالس الشعب على أعلى مستوى من التفاهم والتناغم والعمل الدؤوب للارتقاء بالمهنة".



جاءت نتائج الانتخابات كالتالي:

أولًا : شعبة الهندسة المدنية

فاز المهندس أحمد حشيش- برئاسة شعبة الهندسة المدنية بالتزكية، كما فاز بمنصب وكيل الشعب بالتزكية أيضًا المهندس علاء عوض أحمد حسن، وتم التصويت على باقي المناصب، حيث فاز بمنصب أمين الشعبة المهندس علي جلال الدين على حسنين، فيما فاز المهندس أحمد محمد محمود حميدة عاشور بمنصب أمين مساعد الشعبة.

كما فاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى فوق السن كل من : المهندسة زينب محمد محمد حسن شاور، والمهندس السيد حسن أحمد عبدالرحمن، والمهندس هشام أحمد السعيد المناوي، فيما فاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى تحت السن كل من المهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس محمد الواضح أبو جبل محمد.

ثانيًا :شعبة الهندسة الكهربائية

أسفرت نتائج انتخابات شعبة الهندسة الكهربائية عن فوز المهندس مبروك عبد الله عامر، برئاسة مجلس الشعبة بالاقتراع، فيما فاز المهندس محيي الدين عبد الحي عبده عبد الحفيظ، بمنصب وكيل الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس محمد عمر عبد الرحيم بيبرس، بمقعد أمين الشعبة بالتزكية، فيما فاز بمقعد أمين مساعد الشعبة بالاقتراع المهندس أحمد عبد الحكيم عبد العليم.

وفيما يتعلق باختيار ممثلي الشُّعبة في المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، فاز كل من المهندس جمال عبد الرحمن إبراهيم المهدي، والمهندس هشام محمد أمين عبد الله البيومي، والمهندس ماجد أحمد عرفة المغربي بمقاعد المجلس الأعلى فوق السن بالاقتراع، بينما فاز كل من المهندس حامد عبد العال البسيوني، والمهندس عبد اللطيف حسني عبد اللطيف بمقعدي المجلس الأعلى تحت السن بالاقتراع.

ثالثاً: شعبة الهندسة المعمارية

أسفرت انتخابات شعبة الهندسة المعمارية عن فوز الدكتور المهندس أحمد السيد عبدالفتاح الزيات، برئاسة الشعبة، فيما فازت بالتزكية المهندسة ابتسام خضر عبد الحميد بمنصب وكيل الشعبة، وفازت المهندسة فاطمة عبد الحليم أحمد إسماعيل بمنصب أمين الشعبة، وفاز بالتزكية المهندس عبد العظيم محمد عبد العظيم عبد الله بمنصب أمين مساعد الشعبة.

وفاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى للنقابة فوق السن كل من الدكتور المهندس سعد مكرم سعد عوض الله، والدكتور المهندس محمود عبد اللطيف علوي، والدكتور المهندس معتز محمود طلبة، فيما فاز بعضوية المجلس الأعلى تحت السن كل من المهندسة إيمان راغب السيد، والمهندس محمد فريد محمد عبد العزيز.

رابعًا: شعبة الهندسة الميكانيكية

أسفرت نتائج انتخابات شعبة الهندسة الميكانيكية، عن فوز المهندس عبدالله إبراهيم دهينة، برئاسة الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس محمد عبد العاطي عدنان، بمقعد وكيل الشعبة بالاقتراع، فيما فاز المهندس محمد رضا بسيوني عصر، بمقعد أمين الشعبة بالتزكية، وفاز بمقعد أمين مساعد الشعبة المهندس عمرو محمد حمزة بالتزكية أيضًا.

وأُجريت الانتخابات أيضًا لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى لتمثيل الشعبة بالمجلس، وفاز فيها كل من: المهندس المعتز بالله محمد بركات والمهندس عمرو أحمد العجمي الأدهم والدكتور المهندس أحمد محمد فرج عبد الباري، بعد حصولهم على أعلى الأصوات.

فيما أسفرت نتائج الانتخابات لاختيار عضوين تحت السن لتصعيدهما للمجلس الأعلى للنقابة لتمثيل الشعبة، عن فوز كل من المهندس كريم محمد عبد الحميد الكسار، والمهندس أسامة حسن حسن السيد عوض، بعد حصولهما على أعلى الأصوات.

خامسًا: شعبة الهندسة الكيميائية والنووية

أسفرت انتخابات شعبة الهندسة الكيميائية والنووية عن فوز الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل إبراهيم، برئاسة الشعبة، فيما فاز المهندس حسام الدين عطفت فوزي بمنصب وكيل الشعبة، وفازت بالتزكية المهندسة نشوى عزت مصطفى بمنصب أمين الشعبة، وفاز بالتزكية المهندس عبد الله عصام محمد حسنين بمنصب أمين مساعد الشعبة.

وفاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى للنقابة فوق السن المهندس الاستشاري علاء محمود أنور، وفاز المهندس أحمد سعداوي أحمد بعضوية المجلس الأعلى تحت السن.

سادسًا: شعبة الهندسة الكيميائية والنووية

أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المهندس محمد فوزي محجوب – رئيسًا للشعبة بالتزكية، وفوز الدكتورة المهندسة رحاب معتصم المغربي بمقعد وكيل الشعبة، وفاز بمقعد أمين الشعبة المهندس محمد صلاح السيد يوسف، وفازت المهندسة إلهام حمادة محمد محمد بمقعد الأمين المساعد.

فيما فاز بتمثيل الشعبة بالمجلس الأعلى كل من : الدكتورة المهندسة منال محمد متولي صبيحة (فوق السن) والمهندس رائد محمد المحمدي ( تحت السن).

سابعًا: شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات

أسفرت نتائج انتخابات شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات، عن فوز دكتور حماد عبدالله حماد برئاسة الشعبة بالتزكية، فيما فاز المهندس سمير أحمد أبوالفتوح بمقعد وكيل الشعبة بالتزكية أيضا، كما فاز المهندس الأمير محمد إمام منصور بمقعد أمين الشعبة بالتزكية، وفاز بمقعد أمين مساعد الشعبة بالتزكية المهندسة شيماء نبيل سيد عواد.

فيما أسفرت نتائج الانتخابات لاختيار عضو فوق السن وعضو تحت السن لتصعيدهما للمجلس الأعلى للنقابة لتمثيل الشعبة، عن فوز المهندس علاء عبدالحليم سليمان ريحان فوق السن، والمهندس يحيى السيد إبراهيم الطنبارى تحت السن.