تعرف على قائمة منتخب مصر المتوقعة لمعسكر الإمارات

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض معسكر بطولة الإمارات الودية المقرر انطلاقها خلال أيام قليلة.

ويعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قائمته النهائية للمعسكر غدًا الأحد.

تنشر البوابة نيوز القائمة المتوقعة للعميد استعدادا للمشاركة في بطولة الإمارات الودية.

تشمل قائمة الفراعنة لدورة الإمارات الودية كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وأحمد الشناوي ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد حمدي وأحمد كالوشا وحسام عبد المجيد ومحمد شكري ورامي ربيعة وأحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمر مرموش ومحمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي ومروان عطية وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف وحسام أشرف.