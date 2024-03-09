المقاولون والإسماعيلي حبايب بعد التعادل الإيجابي بهدف

تعادل فريق المقاولون العرب بهدف أمام الإسماعيلي في الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت باستاد الجبل الأخضر.

وشهد اللقاء محاولات من جانب المقاولون لتحقيق الفوز ولكن دون جدوى وإلغاء حكم اللقاء هدف للمقاولون في اخر دقيقة لداعي التسلل.

بهذه النتيجة وصل الاسماعيلى للمركز الرابع عشر برصيد ١٤ نقطة بينما رفع المقاولون السابع عشر برصيد ٩ نقاط.

وخاض فريق المقاولون اللقاء بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروق نور الدين، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد الشيمي، محمود الشبراوي، فراس عايفية، معز أفولوا.

خط الهجوم: أمادو نياص، محمد سالم.