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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غلق كلي بشارع الأهرام من تقاطعه مع طريق المنصورية.. تفاصيل

غلق كلي بشارع الاهرام
غلق كلي بشارع الاهرام
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بأعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو وذلك بشارع الأهرام بالإتجاهين لمسافة (۳۰۰م) بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة امام مسجد الصباح .
أوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الاهرام بالموقع المشار اليه وذلك لمدة (5) ساعات فقط على أن تكون الأعمال يوم الأحد الموافق ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤  ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً .


وتطمئن محافظة الجيزة المواطنين بأن من المتوقع صدور اصوات مرتفعة مصاحبة للأعمال أثناء تنفيذ عملية تفريغ ضغط الهواء وأن الامر لا يدعو للقلق .  


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات وتسهيل عملهم . 
لفت إلى ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل الضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

محافظة الجيزة غلق كلي بشارع الاهرام لمدة 5 ساعات تقاطعة مع طريق المنصورية الجيزة تطمئن المواطنين الأعمال سيصدر عنها اصوات مرتفعة والامر لا يدعو للقلق