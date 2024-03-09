بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية

التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، كهنة الإيبارشية البطريركية، في اجتماعهم الدوري، بدار سيدة السلام في مساكن شيراتون.

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، محاضرة اليوم بعنوان "روحانية الصلاة في أسبوع الآلام".

تلا ذلك، الاحتفال بالذكرى الحادية عشر للتنصيب البطريركي، لغبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق. واختتم اللقاء ببعض التوصيات الرعوية من قبل الأب البطريرك، والأنبا باخوم