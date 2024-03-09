السفارة الأمريكية تحتفي باليوم العالمي للمرأة بحفل موسيقي بالمتحف المصري الكبير

احتفت السفارة الأمريكية بالقاهرة باليوم العالمي للمرأة بحفل موسيقى أقيم بالمتحف المصري الكبير، وذلك مساء أمس الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في إطار دعم المرأة المصرية في مجال الفن والموسيقى.

وتأتي الاحتفالية بمناسبة الانتهاء من تدريب 40 فنانة وموسيقية ضمن برنامج "موشيق أو Musheqa" والذي يعني بتعليم الموسيقى والتطوير الوظيفي على مستوى عالمي في مجال الموسيقى المعاصرة وتعليم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير فرص التواصل والإرشاد. من خلال ورش العمل التي استمرت نحو ثلاثة أشهر.

نضال المرأة المصرية

وبدأ الحفل بكلمة "إيفينيا سيديريس" القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة التي تناولت خلالها نضال المرأة المصرية عبر التاريخ قائلة: "أريد أن أتوقف بضع دقائق للتحدث عن سبب أهمية هذه المبادرة بالنسبة لي وزملائي في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، لقد قدمت المرأة الكثير من أجل مصر، وقد أخذت بزمام المبادرة بفخر في منعطفات حرجة عبر التاريخ المصري، ولكن في كثير من الأحيان، يكون الباب مغلقًا أمام النساء اللاتي يبحثن عن مهنة في الموسيقى أو يبحثن عن مهنة في مجال الفنون".

كما أعربت عن سعدتها بالشراكة مع مؤسسة Nvak وSheArtsK، تلك الشراكة التي استطاعت توفير منصة محورية للخريجين المصريين الواعدين من برنامج موشيقا Musheqa

ملابس أم كلثوم التنكرية

ولفتت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى اندهاشها من الأسلوب الذي كان تتبعه أم كلثوم في بداية مشوراها الفني، إذا كان والدها يلبسها القفطان الرجالي حتى تتمكن من الغناء والصعود على خشبة المسرح، إذ قالت: “لم أكن أعلم ذلك من قبل، لكنني علمت من زملائي أن والد أم كلثوم كان يلبسها ملابس تنكرية حتى تتمكن من الأداء على المسرح مع شقيقها والرجال كجزء من فرقتهم الموسيقية”.

متابعة:" هذه قصة أصيلة رائعة للسيدة أم كلثوم التي حققت أكثر من 80 مليون تسجيل لتصبح أيقونة عالمية في عالم الفن والموسيقى، فهي ليست مجرد نجمة مصرية، بل أيقونة عالمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من إرث أم كلثوم، فإن الوصول إلى المسرح المصري لا يزال بعيدًا عن متناول العديد من الفنانات الموهوبات، فلم يستهدف تدريب الفنانات المصريات كسر الحواجز فقط، وإنما أيضًا بناء أساس قوي يمكن للفنانات أن يزدهرن من خلاله".

وأضافت "سيديريس": "تمثل الأربعون امرأة الاتي ستؤدين على المسرح الليلة، جنبًا إلى جنب مع فرقة طبلة الست، العاطفة والإيجابية التي رأيتها متجسدة في العديد من الوجوه في هذا المكان، ويمثل أداء هذا المساء قوة الإبداع والإلهام والتعبير عن الذات. لا أستطيع أنا وزملائي في السفارة التفكير في طريقة للاحتفال بالصداقة المصرية والاحتفال باليوم العالمي للمرأة أفضل من هذا النوع من الاحتفال الذي يظهر احترامنا وثقتنا المتبادلة.

النمو الاقتصادي للمرأة

كما لفتت "سيديريس" الحكومة الأمريكية للنمو الاقتصادي للمراة المصرية من خلال التدريبات التي تستهدف تعزيز القدرات الاقتصادية للمراة المصرية في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، قائلة:" إن الحكومة الأمريكية تلتزم بالشراكة مع الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للمرأة، والحد من الفوارق بين الجنسين، وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، - فعلى سبيل المثال- نحن نعمل مع كل من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية لتحقيق تحسين بيئة العمل للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات".

حاضنات الأعمال

وأضافت القائمة بالأعمال أن الحكومة الأمريكية تدعم أيضًا رائدات من خلال شراكات مع حاضنات ومسرعات الأعمال وشبكات ريادة الأعمال ومراكز خدمات تطوير الأعمال لتزويد النساء بالمهارات والموارد وشبكات العلاقات الاتي يحتجن إليها لبدء أعمالهن التجارية وتوسيع نطاق أعمالهن، ويشرفنا أن نتشارك مع مصر في هذه الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإنشاء مجتمع أكثر شمولاً ومصر أقوى للأجيال القادمة".

وتأتي الاحتفالية بدعم السفارة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع مؤسسة Nvak ومهرجان "هي الفنون" SheArts لتنفيذ برنامج تعليم الموسيقى والتطوير الوظيفي على مستوى عالمي المسمى بـ "موشيق أو Musheqa " والذي يقوم بتدريب 40 فنانة وموسيقية طموحة في مجال الموسيقى المعاصرة وتعليم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير فرص التواصل والإرشاد. واستمرت ورش العمل لمدة ثلاثة أشهر.