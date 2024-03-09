«تنمية المشروعات»: وفرنا تمويلات قيمتها 600 مليون جنيه لجنوب سيناء خلال 9 سنوات

كشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن نجاح الجهاز خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد؛ في توفير تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه دعمت 6500 مشروع صغير ومتناهي الصغر لأبناء محافظة جنوب سيناء وهو ما ساعد في توفير 17.523 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك خلال جولته اليوم السبت لمحافظة جنوب سيناء ومشاركته في مراسم رفع العلم على أرض مدينة طابا في الذكري الـ35 لتحريرها بحضور كلا من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وعلاء الدين فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري.

وشارك “رحمي” في فعاليات افتتاح بعض المشروعات لتطوير قرية النقب ومنها افتتاح ملعب كرة قدم خماسية ومكتب بريد وعدد من المشروعات الأخرى، مشيدا بالدور الذي تبذله الدولة في الفترة الراهنة لتنمية سيناء واستغلال كافة مواردها بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي توجه به القيادة السياسية.

وقال "رحمي” إنه سبق تقديم مئات الدورات التدريبية وخدمات الشباك الواحد للمواطنين بالمحافظة لمساعدتهم في تأسيس مشروعاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات التمويلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأعلن عن اعتزام الجهاز تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال ريادة الأعمال لتأهيل المواطنين لبدء مشروعاتهم الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى تمويل مشروعات جديدة بمنفذ طابا مما يسمح باستغلال إمكانات هذه المنطقة التجارية علي الوجه الأمثل.

وناقش “رحمي” مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين للتعرف على احتياجات المحافظة التنموية وأوجه التوسع في مختلف الأنشطة التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ومنها المشاركة في تطوير قرية النقب وتقديم دورات تدريبية للمواطنين تساعدهم على تطوير مهاراتهم في صناعة الحرف اليدوية لتحسين جودة منتجاتهم مما يزيد من إمكانية تسويقها بين السائحين المترددين على محافظة جنوب سيناء.