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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بطل Perfect Days يتوج بجائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام

جوائز الأكاديمية
جوائز الأكاديمية اليابانية للأفلام
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توج الممثل الياباني كوجي ياكوشو، بجائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام كأفضل ممثل عن دوره في فيلم “Perfect Days ” للمخرج فيم فيندرز، وذلك خلال الحفل السنوي الـ48 والذي أقيم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يتتبع الفيلم الروتين اليومي لـ (هيراياما) والذي يعمل في تنظيف المراحيض بطوكيو، ويقضي حياته بين العمل وبين شغفه بالموسيقى والكتب والتصوير الفوتوغرافي، وبمرور الوقت ينكشف ماضيه من خلال سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي العام الماضي، وفاز بطل العمل كوجي ياكوشو بجائزة أفضل ممثل عن تصويره الدقيق لهذا الرجل البسيط والموقّر.

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جائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام Perfect Days الممثل الياباني كوجي ياكوشو