بطل Perfect Days يتوج بجائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام

توج الممثل الياباني كوجي ياكوشو، بجائزة الأكاديمية اليابانية للأفلام كأفضل ممثل عن دوره في فيلم “Perfect Days ” للمخرج فيم فيندرز، وذلك خلال الحفل السنوي الـ48 والذي أقيم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يتتبع الفيلم الروتين اليومي لـ (هيراياما) والذي يعمل في تنظيف المراحيض بطوكيو، ويقضي حياته بين العمل وبين شغفه بالموسيقى والكتب والتصوير الفوتوغرافي، وبمرور الوقت ينكشف ماضيه من خلال سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي العام الماضي، وفاز بطل العمل كوجي ياكوشو بجائزة أفضل ممثل عن تصويره الدقيق لهذا الرجل البسيط والموقّر.

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