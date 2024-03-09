جوز الهند بـ 160 جنيها| ”ياميش رمضان” في الإسكندرية لمن استطاع.. و”أهلا رمضان" المتنفس الوحيد

في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومع إقتراب شهر رمضان بدأ الكثير في التساءل حول أسعار السلع الهامة التي يتم تناولها في هذا الشهر الكريم، فهناك مخاوف من عدم تمكن البعض من شراء ياميش رمضان هذا العام.

فأسعار ياميش رمضان 2024 تختلف من محافظة لأخرى، ومن منطقة لأخرى، فهي تتوفر في المحالات التجارية والمناطق الشهبية ولكن بأسعار مختلفة، كما أن هناك عروض وتخفيضات كبيرة تتبعها بعد السلاسل التجارية الشهيرة قبيل شهر رمضان الكريم.

وشهدت أسعار الياميش هذا العام ارتفاع ملحوظ في الأسعار وصل إلى 70% عن العام الماضي، أما عن أسعار المكسرات فزادت بقيمة 90%.

أسعار ياميش رمضان

وقامت «البوابة نيوز» بجولة داخل أشهر وأكبر السلاسل التجارية للتعرف على أسواق الياميش في رمضان وإليكم الأسعار التالية:

- سعر البلح يتراوح ما بين 18- 60 جنيهًا.

- سجل الزبيب البلدي 180 جنيها.

- تراوح سعر قمر الدين 85-100 جنيها وفقا للنوع.

- عرقسوس 250 جرام بسعر 50 جنيهًا.

- سوداني مقشر بسعر 100 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر جوز الهند 160 جنيها.

سعر كيلو المشمشية السوري والتركي يتراوح من 460 جنيهًا.

- سجل سعر تمر هندي 300 جرام: 30 جنيها.

- سجل سعر بندق محمص 400 جرام: 80 جنيها.

- سجل سعر بندق مقشر 280 جنيها

- سجل سعر كيلو القراصيا من 360 جنيها

تراوح الكركديه سعره 90 جنيهًا.

- سجل سعر البندق من 650 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللوز سعر 520 جنيهًا.

- سجل سعر عين الجمل 360 جنيهًا.

- سجل سعر الفستق 750 جنيهًا للكيلو.

إقبال شديد على معارض اهلا رمضان في الإسكندرية

ومن المعروف أن معارض أهلا رمضان توفر الكثير من السلع الأساسية بأسعار منخفضة، بجانب وجود السلع التي تتميز بتواجدها في شهر رمضان، وهو ما جعل الإقبال شديد على المعارض في كافة أحياء محافظة الإسكندرية.

ومن أشهر السلع التي توفرها معارض أهلا رمضان هي «اللحوم البلدي والمجمدة، الدواجن، البيض، المخللات والزيوت، الجبن ومشتقات الألبان، الأرز، المكرونة، العسل، والسكر، الخضروات، والفاكهة، والحلويات، والمنظفات» بجانب تواجد ياميش رمضان وذك من أجل استقبال شهر رمضان بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى ٣٠ ٪

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير نعارض رئيسية وأساسية في مختلف المناطق، والعديد من الشوادر الفرعية وسيارات متنقلة من أجل طرح السلع الغذائية بأسعار منخفضة لتخفيف عن كاهل المواطل المصري.

وفي تصريحات للمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة الإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية، أنه قام بعمل استطلاع رأي للمواطنين عن حول رضاهم عن معارض أهلا رمضان، واسفرت عن إقبالهم الشديد على المعارض في مختلف الأماكن، لهذا العام، وسعادتهم من توافر السلع وكثرة الكميات المطروحة واختلاف الأسعار عن الأسواق الخارجية.

فروع أهلا رمضان في الإسكندرية

وأضاف القلش أن المجمعات الاستهلاكية نفذت عدد ١٠ معارض أهلا رمضان فى ١٠ فروع على مستوى المحافظة والتى تمثلت فى الفروع الأتية لتشمل جميع أحياء المحافظة :

مجمع وهدان بالمنشية

مجمع الازاريطة بالازاريطة

مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى

مجمع جناكليس شارع ابو قير

مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف

مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى

مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير

مجمع البيطاش العجمى

مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير ١

مجمع سيدى مسعود بالعامرية