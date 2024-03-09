مصرع شخص في حادث تصادم سيارة وتروسكيل بالطريق الدولي بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق رافد (المنصورة-جمصة) الساحلي، بنطاق قرية السلسول مركز بلقاس، وجرى نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرفات النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ووجود متوفي.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارة اسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم، أسفر عن مصرع جمال جمال عباس بسيوني، 52 عاما، مقيم قرية البغدادي مركز بلقاس.

جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.