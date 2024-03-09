ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات لجيش الاحتلال بحي الزيتون شمالي غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت، عملية قصف استهدفت تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بشمال قطاع غزة باستخدام صواريخ 107.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدًا و122 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب التحديث الأخير ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفا و960 شهيدًا و72 ألفا و524 مصابًا، علما بأن 72% من ضحايا الحرب هم أطفال ونساء.

المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون غزة جيش الاحتلال