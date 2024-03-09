سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزييف العملات وترويجها بالقاهرة

سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزييف العملات المالية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها فى شراء المنتجات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة) وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من (عاطل له معلومات جنائية ، وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون).

وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.