تقدم ترتيب جامعة المنوفية بتصنيف "Webometrics"

صرح الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بأن تصنيف ويبومتركس "Webometrics: لتقييم مواقع الجامعات العالمية وترتيب الجامعات المصرية لعام ٢٠٢٤ أعلن تقدم ترتيب جامعة المنوفية حيث جاءت جامعة المنوفية فى المرتبة ١٢ على مستوى مصر و المرتبة ١٥٣٨ على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن الجامعة مازالت مستمرة في سعيها الدائم لرفع ترتيبها فى التصنيفات العالمية حتى تصل إلى المكانة التى تليق باسم الجامعة وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس والمستوى العلمي لخريجيها، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وخطة بحثية شاملة يشارك فيها الجميع لرفع اسم الجامعة عالميا تحقيقا لرؤيتها الطموحة ورسالتها التعليمية التى تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التعليم العالى، مؤكدا أن الدعم غير المحدود الذى قدمته القيادة السياسية لتطوير التعليم والبحث العلمى، أدى إلى تطور ملحوظ فى أداء الجامعات على مستوى التصنيفات العالمية والارتقاء بمستويات النشر الدولى، ورفع مستوى التعليم وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن تقدم ترتيب جامعة المنوفية فى مختلف التصنيفات العالمية يعكس جهود الجامعة على كافة المستويات لتحقيق هذا الإنجاز وأداء رسالتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وتنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا التقدم من خلال تشجيع النشر العلمي الدولي وتقديم الدعم الفني للباحثين وتطوير المكتبات الرقمية لتنمية المهارات لدى الباحثين، وتوفير مصادر الوصول لموارد البحث والمعلومات الأكاديمية، موجها التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة على هذا الإنجاز الجديد وموجها الشكر لجميع من ساهم فى تحقيقه.

جدير بالذكر أن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت، حيث يغطي أكثر من ٢٠ ألف جامعة على مستوى العالم، وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام في أسبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي ويعتمد في حساب تصنيفه العالمي للجامعات على المعايير التالية: حجم الموقع، الملفات الغنية، Google Scholar.