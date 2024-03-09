حبس كهربائي 4 أيام بتهمة ذبح زوجته لرفضها العودة للمنزل في البحيرة

قرر المستشار عادل حمودة، مدير نيابة الدلنجات، وبسكرتارية رامى نبوى وعبد العزيز فراج، منذ قليل، حبس كهربائي قام بذبح زوجته فى الشارع أمام أطفالهم لرفضها الرجوع لمنزل الزوجية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية.

كما قام المستشار أحمد عمار وكيل النائب العام باصطحاب المتهم الى عزبة عبود التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتى شهدت ارتكاب الواقعة، من أجل اجراء المعاينة التصويرية، لارتكاب.

وقعت حادثة مأساوية في عزبة عبود، التابعة لمركز شرطة الدلنجات في البحيرة، حيث تعرضت امرأة للقتل على يد زوجها أمام الأطفال، حيث طعنها بعدة طعنات قاتلة في الرقبة بسبب خلافات زوجية ورفض الزوجة العودة إلى منزل الزوجية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، انتقل مسؤولو الأمن والشرطة إلى مكان الحادث وتم إقامة كردون أمني، وتبين العثور على جثة "د.م"، 40 عامًا، مصابة بعدة طعنات.

وتوصل هوت تحريات المباحث، إلي أن مرتكب الجريمة، "ي. خ " زوج المجنى عليها، وتبين أن المتهم عاد من السفر من دولة ليبيا، فجر اليوم، وعقب عودته انتظر المجنى عليها، أمام مسكنها بعزبة عبود، وذلك أثناء ذهابها لتوصيل الأطفال الى المدرسة، طلب منها العودة لمنزل الزوجية، ولكنها رفضت فقتلها.

وعاين مدير النيابة بمركز الدلنجات، الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى الدلنجات المركزي بتوجيه من النيابة العامة.

يجري التحقيق في الحادثة، وتم القبض على الزوج المتهم بارتكاب الجريمة، تم ضبط الأداة المستخدمة في الهجوم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم لتقديمه إلى النيابة العامة.