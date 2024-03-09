اليوم.. طقس دافئ نهارا على القاهرة والعظمى 24 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للدافىء علي السواحل الشمالية و مائل للحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار علي جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 28 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمي والصغرى 145 درجة .