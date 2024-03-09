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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة في عين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد  حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات بسرقة سيارة مواطن .
 

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلا عصابياً بالاشتراك مع (3 أشخاص من بينهم عميلان "سيئى النية") "تم ضبطهم" تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد سرقة محتوياتها والتخلص منها عقب ذلك.. وأقروا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (المحتويات المستولى عليها).

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اسلوب المفتاح المصطنع 3 وقائع سرقة أجهزة الأمن دائرة قسم شرطة عين شمس تجديد حبس عاطل بمحكمة جنح عين شمس