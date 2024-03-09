فلسطين.. اشتباكات عنيفة وانفجارات بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقوع عدة انفجارات بمحيط مخيم نور شمس في ‎طولكرم تزامنًا مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

ومنذ صباح اليوم، ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية عنيفة على وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى غارة جوية نفذها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، وقامت قوات الاحتلال بقصف مدفعي على أطراف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أطلق الاحتلال قنابل إنارة في سماء المخيم.

واستشهد مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي بسبب سوء التغذية والجفاف، وأن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف تزايدت إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة.