الولايات المتحدة وهايتي تبحثان الأزمة السياسية والأمنية المستمرة في البلاد

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية المستمرة في هايتي.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه لأكثر من عام، شجعت الولايات المتحدة رئيس الوزراء هنري وغيره من أصحاب المصلحة الرئيسيين في هايتي على التوصل إلى تسوية من شأنها إنهاء الجمود السياسي المستمر.

وخلال الأسبوع الماضي، أدت الأزمة السياسية في هايتي، إلى جانب تصاعد العنف والاضطرابات المدنية، إلى خلق وضع لا يمكن الدفاع عنه يهدد مواطني البلاد وأمنها.

وفي محادثته مع رئيس الوزراء هنري، أعرب بلينكن عن دعمه للاقتراح الذي تم إعداده بالشراكة مع الجماعة الكاريبية وأصحاب المصلحة الهايتيين لتسريع عملية الانتقال السياسي من خلال إنشاء هيئة رئاسية مستقلة ذات قاعدة عريضة لتوجيه البلاد نحو نشر بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وحث وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزارء الهايتي على دعم هذا الاقتراح من أجل استعادة السلام والاستقرار في هايتي حتى يتمكن الشعب الهايتي من استئناف الحياة اليومية الخالية من العنف واليأس.