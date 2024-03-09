زيادة الثروة الحيوانية| الزراعة: الإفراج عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج يزيد وفرة ويخفض أسعار السلع.. خبراء: توافرها يحقق إنتاجية أعلى للمحاصيل والمواشي.. وإدخال تقنيات حديثة يساهم في كفاءة الاستخدام

حدثت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بالإفراج عن عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج مما يعمل بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية خلال الفترة المقبلة، حيث قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الحيواني يُشكل إحدى أولويات الدولة حاليًا.

وأوضح «القرش» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تعمل على تسريع الإفراج الجمركي عن السلع لتحقيق زيادة في التوافر وانخفاض في الأسعار.

وأشار «القرش»، إلى أن توفير هذه المستلزمات يعزز الإنتاج الحيواني والداجني، مما يلبي الطلب المتزايد عليها.

وأكد «القرش»، على أهمية الإفراج السريع عن شحنات السكر لضمان توفره بشكل كافٍ، كما أشار إلى جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي للمستلزمات الزراعية والحيوانية لضمان استدامة التوفر والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب أن توفير هذه المستلزمات له انعكاس على السلع من حيث الإتاحة، ومن ثم انخفاض الأسعار بشكل كبير.

ولفت إلى أن تعزيز الإتاحة من المستلزمات والسلع ينعكس على كل أشكال التنمية، مؤكدًا أن جهود الدولة لم تقتصر على الإفراجات الجمركية لكن أيضًا لتعزيز المكون المحلي.

وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، ان الإفراج عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج يزيد من الإنتاج ويخفض أسعار السلع الي جانب أن تلك الخطوات توفر الكثير من الوقت والجهد للمزارعين والمربين، حيث يمكنهم الحصول على هذه الموارد بسهولة بدلًا من البحث عنها في مكان آخر بسبب عدم توافرها بسهولة في السوق.

وأضاف «صيام»، أن الإفراج عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج يعمل على توفير التكاليف حيث يمكن للمزارعين الحصول على هذه الموارد بأسعار أقل من التكاليف التي قد يتكبدها عند شرائها من السوق، وتابع صيام ان توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج يعمل على تحقيق إنتاجية أعلى للفلاحين ومحاصيلهم، مما يزيد من أرباحهم.

وفي نفس السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الحل الأمثل للتخفيف من مشكلة واردات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج حيث من الممكن اتباع بعض الإجراءات مثل زيادة الإنتاج المحلي للأعلاف، وتعزيز الاستيراد من البلدان الأخرى، وتحسين سلاسل التوريد والتوزيع، وتوفير تسهيلات للمزارعين لزيادة إنتاجهم الي جانب تشجيع الفلاحين في مجال الزراعة وإدخال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخدام الأعلاف.

وأضاف «أبو صدام»، أن الافراج عن الأعلاف ومستلزمات الانتاج الحيواني يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق، خاصة إذا كانت الأعلاف مكونة من مواد أساسية مثل الذرة وفول الصويا التي تدخل في تغذية الحيوانات، وأوضح أبو صدام إذا توفرت هذه المواد بكميات كافية وبأسعار مناسبة، فإنها يمكن أن تساهم في تقليل تكلفة إنتاج المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والألبان وبالتالي، قد ينعكس ذلك إيجابيًا على أسعار هذه المنتجات في الأسواق ويساهم في تخفيضها، مما يعود بالفائدة على المستهلكين.

وأوضح «أبو صدام»، أن تأثير الإفراج عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الحيواني على ضبط أسعار السلع الغذائية يعتمد بشكل كبير على العوامل الأخرى المؤثرة على الأسواق مثل الطلب والعرض العالمي، وسياسات الحكومة الأخرى المتعلقة بالتجارة الدولية والإنتاج الزراعي.