"سي إن إن": طريق إسرائيلي يقسم غزة ويصل لساحل البحر المتوسط

كشفت صورة للأقمار الصناعية التقطت يوم 6 مارس الجارى أن طريقا شرقيا غربيا يتم بناؤه في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتد من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومترات (حوالي 4 أميال)، ويقسم شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، من جنوب القطاع، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة.

واعلن وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، في تصريحات نشرتها الشبكة، إن الطريق الجديد "سيسهل" على جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات شمال مدينة غزة وجنوبها، إلى المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأضاف أن الطريق، الذي سيستخدم لمدة عام على الأقل، سيكون له ثلاثة ممرات، واحد للدبابات الثقيلة والمركبات المدرعة، والآخر للمركبات الأخف وزنا والثالث للحركة الأسرع.

وقال إنه سيكون من الممكن القيادة على ممر نتساريم من كيبوتس بيري بإسرائيل بالقرب من حدود غزة، إلى البحر الأبيض المتوسط في غضون سبع دقائق.