نهائي الكأس.. شيكابالا وناصر ماهر على دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي

اختار البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، دكة بدلاء فريقه في مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر، المقرر له في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الأول بارك في الرياض، وضمت كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

كان التشكيل الأساسي للزمالك قد جاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".