افتتاح مسجد الغزنوي في مدينة دمياط

افتتح الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط مسجد الغزنوي دمياط، القديمة ضمن خطة الإحلال والتجديد، وذلك بحضور المهندس محمد رزق رئيس مجلس ومدينة دمياط، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 732 مسجدًا منها 582 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و150 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه .

وأناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وحضر نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نائب نائب المحافظ الدكتور إسلام إبراهيم والمهندس محمد رزق رئيس مجلس ومدينة دمياط .



وحضر أيضا أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ المهندس وليد التمامي، ومحمد حجازي، والحاج أحمد البلشي، وحسن عبد الوهاب ومحمد الحصي أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط .

ومن القيادات الدينية الدكتور علي إسماعيل صابر مدير الدعوة والشيخ محمد عبد اللطيف أبو الأسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط والدكتور محمود محسن أبو السعود مدير الدعوة الإلكترونية والمنسق الإعلامي بالمديرية.

وأقام الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط الأنشطة الدعوية بالمسجد حيث أقيمت مقرأة الأئمة بالمسجد قبل الصلاة بساعة وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة الشيخ حسام محمد معوض.

ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط

وبعد الصلاة مباشرة عقدت مقرأة الجمهور والذين أعلنوا حبهم وفرحهم وتقديرهم لجهود وزارة الأوقاف المصرية بالمساجد وما تقوم به من عمارة بيوت الله مبنى ومعنى،

وختمت فعاليات شعائر صلاة الجمعة والأنشطة الدعوية بمجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء والتضرع أن يحفظ الله تعالى مصر من كل سوء ومكروه اللهم آمين.