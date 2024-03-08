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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر.. جماهير الأهلي تعزف سيمفونية حمراء في ملعب "الأول بارك"

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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تواجدت جماهير الأهلي باعداد كبيرة جدا في مدرجات ملعب “الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض لمساندة الفريق الأحمر في نهائي كأس مصر.

وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين فور نزولهم غلى ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء وسط اجورء رائعة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة ونصف مساء اليوم في نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022 - 2023.

 وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

وكانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة كأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.

 

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