صالح جمعة يسجل هدفًا رائعًا في خسارة الكرخ من الشرطة بالدوري العراقي.. فيديو

سجل صانع الألعاب المصري صالح جمعة، اليوم الجمعة، هدفًا رائعًا في المباراة التي خسرها فريقه الكرخ من الشرطة، التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الساحر أحمد راضي في بغداد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري العراقي.

وتلقى فريق الكرخ، الذي يقوده فنيًا، المدرب المصري هيثم شعبان، خسارة من نظيره الشرطة تحت قيادة المدير الفني المصري مؤمن سليمان، وذلك برباعية مقابل هدف.

وأحرز صالح جمعة، هدف الكرخ الوحيد في اللقاء بطريقة رائعة في الدقيقة 45+2، من ركلة حرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة شباك الخصم، معلنة بداية تألق صانع ألعاب الأهلي والإسماعيلي السابق في الدوري العراقي.

وكان صالح جمعة، انضم إلى فريق الكرخ العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي الإسماعيلي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الكرخ عند 17 نقطة، يحتل بها المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري العراقي، بينما رفع الشرطة رصيده إلى 42 نقطة، في وصافة الترتيب خلف القوة الجوية المتصدر بفارق نقطتين.