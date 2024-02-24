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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري العراقي.. هيثم شعبان يكشف كواليس مواجهة البدري والمباراة الأولى لصالح جمعة

صالح جمعة - هيثم
صالح جمعة - هيثم شعبان
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أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ عن سعادته بالتعادل الذي حققه في مباراة اليوم السبت، أمام الزوراء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العراقي.

وقال المدير الفني في تصريحات بعد المباراة: «قدمنا مباراة قوية، تلقينا هدف مبكر في ملعب مكتظ بالجماهير والأجواء الحماسية، تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم لسنا فريق صغير لنفتح خطوطنا مبكرا، وبالفعل لعبت بتوازن وفي الربع ساعة الأخيرة بدأت في الهجوم على الزوراء ونجحنا في تسجيل هدف قاتل بالدقيقة السادسة والتسعين».

وعن مواجهة حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء، قال شعبان: «الكابتن حسام مدرب كبير وله تاريخ قوي في عالم التدريب، لم ألتق معه في الملعب لأنه كان يدير المباراة من المدرجات ولم أتمكن من مصافحته، كنت أود ذلك بالطبع ولكن ظروف المباراة حال دون ذلك».

وأتم : «صالح جمعة شارك أساسيا، في مباراة اليوم لمدة 75 دقيقة، وظهر بمستوى جيد للغاية، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الزوراء، الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى وهو أحد الفرق القوية في العراق، والتعادل معه على أرضه نتيجة مرضية، ونأمل في الاستمرار على نفس الروح القتالية بالمباريات المقبلة». 

هيثم شعبان البدري صالح جمعة الكرخ العراقي الزوراء