وفاة اللواء عاطف عبدالغفار والد وزير الصحة.. موعد ومكان العزاء

توفي اليوم اللواء عاطف عبد الغفار، والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وشارك اللواء عاطف عبد الغفار، في حرب السادس من أكتوبر، وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.

وقدمت العديد من مديريات الشؤون الصحية بمختلف المحافظات وقيادات الوزارة تعازيهم لوزير الصحة.

نبذة عن والد وزير الصحة

شارك اللواء عاطف عبد الغفار في حرب أكتوبر ضمن لواء الصواريخ، حيث كان واحدا من مجموعة الأبطال المسئولين عن لواء الصواريخ الذي كان بمثابة قوة ردع للعدو خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وحصل اللواء عاطف عبد الغفار، على العديد من الأنواط ومنها نوط الخدمة الممتازة، مع حصوله على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، بالإضافة إلى ذلك شارك في العديد من المعارك والحروب.

وتولي اللواء عاطف عبدالغفار العديد من المناصب العسكرية وهي "رئيس أركان مدفعية الجيش الثاني، ثم تولى قيادة المدفعية للجيش الثاني، بالإضافة لتوليه نائب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ثم التحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.



الرئيس السيسي يكرم والد وزير الصحة والسكان

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عاطف عبد الغفار، والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك خلال إحدى فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

ونشرت مديريات الصحة في مختلف المحافظات، تفاصيل جنازة اللواء عاطف عبد الغفار والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

موعد جنازة والد وزير الصحة

وقالت مديريات الصحة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: البقاء والدوام لله، توفي منذ قليل إلى رحمة الله تعالى اللواء عاطف عبد الغفار والد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وصلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 10 مارس عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس والدفن بمقابر القوات المسلحة بالقطامية".

وتابعت: العزاء يوم الأحد 10 مارس بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيا مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.