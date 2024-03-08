ريم رؤوف: "بدون سابق إنذار" حقق حلمي بالعمل مع المخرج هاني خليفة

تشارك الفنانة ريم رؤوف فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "بدون سابق إنذار"، مع مجموعة كبيرة من النجوم، ويصنف العمل من أعمال الدراما الإجتماعية.



وأعربت الفنانة ريم رؤوف عن سعادتها بالعمل مع كل أفراد وفريق عمل المسلسل، وخاصةً المخرج هاني خليفة.



وأضافت فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الوقوف أمام المخرج هاني خليفة كان يمثل لها حلم، وعندما علمت بالدور مع مخرج بقيمته وقدره قبلت على الفور حتى ولو كان مشهد واحد فقط، لأن العمل معه يضيف للمثل ويثقل موهبته ويطور من أداؤه.



وتابعت “هاني خليفة تاريخ كبير كمخرج، وقيمة فنية عظيمة وقدم أعمالا مع كبار نجوم الفن، وقامات فنية عظيمة وأعمال سينمائية هامة فى تاريخ الفن المصري، وهو مخرج العمل الهام سهر "الليالي" والذى يمثل نقله هامة فى تاريخ السينما.



وإختتمت الفنانة ريم رؤوف أن الشخصية التى تقدمها تختلف عن الكثير من الشخصيات السابقة لها فى أعمالها الماضية، وتجسد شخصية سيدة تمتلك الحكمه والعقل فى معالجة الأمور، وهو ما يظهر من خلال الأحداث.



المسلسل بطولة اسر ياسين، عائشة بن أحمد، ريم رؤوف، نهال عنبر، نبيل الحلفاوى، أحمد خالد صالح، والإخراج هاني خليفة.

