تجرد من الإنسانية.. شاب يغتصب طفلة مصابة بمرض نفسي في 15 مايو

شهدت مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية، بعدما اتهم والد طفلة، شابا باغتصاب نجلته القاصر، وفض غشاء بكارتها، مستغلا معاناتها من مرض نفسي، انفصام بالشخصية وتناولها عقاقير نفسية تفقدها الإدراك.



تلقي ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من المواطن "خالد.ح"، يتهم خلاله شاب يدعي "نصر جمال حجازي"، بإغتصاب نجلته القاصر "منة الله"، وعمرها 16 سنة، وفض غشاء بكارتها.

وأضاف خلال البلاغ أن المتهم استغل معرفته بمعانات نجلته من مرض نفسي "انفصام بالشخصية"، وتناول عقاقير نفسية، ترخي جهازها العصبي وتفقدها الإدراك، وكان يتخير توقيتات تناولها العقاقير الطبية، ويصعد لمسكنها ومواقعتها جنسيا، وقرر فعلته أكثر من مرة حتي فض غشاء بكارتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وجار التحقيق معه حول الواقعة.