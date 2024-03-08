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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

اللواء محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة بيوم الشهيد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة الى الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد".

وجاء بالبرقية:
بمشاعر يملؤها الفخر والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد " أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.
إن مسيرة الوفاء والعطاء لهؤلاء الشهداء ستبقى خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه على إمتداد ملاحم ومعارك النضال الوطنى العظيم التى نقف أمامها بكل الإجلال والتوقير.
حفط الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهدائها الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيداً من الأمن والتقدم والإستقرار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام وعظيم التقدير ،،.

كما بعث  محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة  الفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

وجاء بالبرقية:
        يسُرنى وهيئـة الشرطة بمناسبـة الإحتفـال  "بيـوم الشـهيد " أن نذكر بكل فخر وإعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالى ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات وسنبقى دوماً أوفياء لدمائهم الذكية لتتواصل المسيرة على دربهم فى العطاء والكفاح والتضحية من أجل رفعة وطننا الغالى.
  عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام وعظيم التقدير ،،

الفريق أسامة عسكر محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى