ads
الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"الأونروا": الوضع الإنساني فى غزة كارثيًا والمجاعة تزداد يومًا

ايناس حمدان
ايناس حمدان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا والمجاعة تزداد يومًا بعد يوم.

وأضافت حمدان، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 37 امرأة تقتل يوميًا في قطاع غزة والنساء يتعرضن لأخطار كبيرة جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدةً أنه يجب إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والأوضاع لا تحتمل تأخيرها.

وأكدت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"،  أنه يجب ألا يكون العاملون بالمجال الإنساني هدفًا للقصف الإسرائيلي ويجب ضمان سلامتهم، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان إدخال قوافل المساعدات بشكل آمن.

الأونروا إسرائيل القاهرة الاخبارية غزة ايناس حمدان