إفتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون جنيه في البحيرة.. صور

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عن افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز دمنهور وايتاي البارود و أبو حمص بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في بيان له، إنه تم افتتاح مسجد بدران بقرية العمرية التابعة لمركز دمنهور على مساحة 140 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه، مسجد عزبة العرب البحري، التابعة لمركز دمنهور على مساحة 200 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الشرقي بقرية كفر الحاجه التابعة لمركز إيتاي البارود على مساحة 245 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الدسنسي بقرية حفص التابعة لمركز دمنهور على مساحة 325 م بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه، مسجد مصعب بن عمير بقرية قافلة التابعة لمركز أبو حمص على مساحة 160 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام " أن يوم الشهيد يوم عظيم مشهود في تاريخ وطننا العزيز، نتذكر فيه الشهداء العظام الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى، وارتوت أرضنا الزكية بدمائهم، دفاعا عن الوطن والأرض والعرض، لينتقلوا الى الحياة الأعظم التي يتنعمون فيها بفضل رب العالمين، ويهنئون بإكرامه.

والوفاء لتضحيات شهدائنا يتطلب ان يكون كل واحد منا جنديا لهذا الوطن في مجاله، وأن يبذل اقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وان نقف صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية.