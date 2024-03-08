نهائي الكأس.. الزمالك يتحرك لملعب الأول بارك قبل المباراة بساعتين

قرر الجهاز الفني للزمالك، التحرك إلي ملعب الأول بارك، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك قبل ساعتين من انطلاق المباراة .

ويرغب جوميز مدرب الزمالك في وصول اللاعبين للملعب مبكرا من أجل الدخول لأجواء المباراة سريعا والتفاعل مع الجماهير الأبيض التي من المنتظر أن تتواجد بأعداد كبيرة في لقاء اليوم .

يلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، في نهائي كأس مصر.

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.