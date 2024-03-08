وزير الخارجية البريطاني: اتفقنا مع واشنطن على فتح ممر بحري لإيصال المساعدات لغزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عبر منصة “إكس”، إن بلاده وافقت مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين على فتح ممر بحري مباشر يصل إلى غزة، مؤكداً أن المدنيين في غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وحث كاميرون، إسرائيل على السماح بدخول مزيد من شحنات المساعدات إلى قطاع غزة. ولم يوضح كاميرون الشركاء الآخرين الذين اتفقت بلاده معهم.

People in Gaza are in desperate humanitarian need.



Alongside the US, the UK and partners have announced we will open a maritime corridor to deliver aid directly to Gaza.



We continue to urge Israel to allow more trucks into Gaza as the fastest way to get aid to those who need… — David Cameron (@David_Cameron) March 8, 2024

فيما وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى قبرص اليوم الجمعة لتفقد الاستعدادات لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الجيش الأمريكي سينشئ مؤقتًا ميناء قبالة سواحل غزة في البحر المتوسط لدعم عمليات التسليم.

و يتزايد الاحباط لدى الولايات المتحدة وأوروبا بسبب سلوك إسرائيل في الحرب والعراقيل التي تعترض جهود تسليم المساعدات للمحتاجين.

إعلان بايدن عن خطة لإقامة ميناء بحري يسلط الضوء على ضرورة الولايات المتحدة تفادي التورط المباشر مع إسرائيل، الحليفة الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر متلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد تصاعد المخاوف من انتشار الجوع بين سكان غزة، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما يعزز الحاجة إلى إنشاء طريق بحري لتسليم المساعدات.